Boğazkale Ortaokulu öğrencileri Hollanda'ya gitti

Boğazkale Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu 7 kişilik grup, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında “Surfing Our Roots / Köklere Yolculuk” isimli Erasmus+ projesi kapsamında 2−8 Haziran tarihleri arasında Hollanda'nın Almere şehrine gitti. Hollanda'da yapılan “Ulus ötesi Öğrenme, Öğretme ve Eğitim” faaliyetlerine Boğazkale Ortaokulu müdürü Fikret Gündoğdu, Beden Eğitimi öğretmeni Onur Çelik, Müzik öğretmeni Hürşad Cengiz, 8/A sınıfı öğrencisi Pakize İrem Erol, 7/A sınıfı öğrencisi Berat Çırak, 6/A sınıfı öğrencileri Hasan Aşık ve Serdal Bektaş katıldı.

Türkiye, Hollanda, Litvanya, Yunanistan ve Portekiz’den 20 öğretmen ve 40 öğrenci olmak üzere toplamda 60 kişinin katıldığı proje çalışmasında öğretmenler ve öğrenciler Hollanda Almere Oostvaarderscollege okulunun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandılar. Proje kapsamında bir hafta boyunca derslere katılarak Hollanda'daki eğitim sistemleri ve ders işleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, eğitim, aktivite ve etkinliklerin bitiminden sonra da şehrin tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ederek kültürel aktivitelere katılma imkânı da buldular. 1 hafta süresince Hollandalı öğrencilerle birlikte ailelerin evlerinde beraber kalarak onlarla birlikte kültürel bir bağ ve arkadaşlık oluşturdular. 1 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika aldı.

Proje hakkında bilgi veren Boğazkale Ortaokulu Müdürü Fikret Gündoğdu, " Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ projelerinin öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişimi için çok önemli bir fonksiyon oluşturduğunu dile getiren Boğazkale Ortaokulu müdürü Fikret GÜNDOĞDU şöyle devam etti: "Bu projelerin öğrencilerimizin eğitim, öğretim ve sosyal yaşamlarına olumlu yansımalarının yanı sıra farklı kültür ve ülkeleri tanıma tecrübesinin öğrencilerimiz üzerinde unutulmaz etkileri olacaktır. Yurt dışına çıkan öğrencilerimiz yabancı dil seviyelerini daha da ilerleterek kültürler arası diyaloglarını geliştirmekte, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmakta ve Türk kültürünü de en iyi şekilde tanıtmaktadır. Bu çalışmalarımızın öğrencilerimizin akademik başarısı üzerinde büyük bir etkisi olmaktadır. Amacımız Erasmus+ projeleri sayesinde öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Erasmus+ projeleri öğrencilerimizin motivasyonunu artırarak, hayalini ve ufkunu genişletmekte ve öğrencilerimize canlılık katmaktadır. Ayrıca projelere katılan öğrencilerimizin sosyal ve bireysel becerileri artmakta, öğrencilerimize hem akademik anlamda hem de davranış olarak pozitif katkı sağlamaktadır. Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri, eğitimde kaliteyi artırmak, kültürler arasında etkileşim sağlamak, kültürel değerleri ve kültürel mirası paylaşmak, Avrupa’daki okulların eğitim, bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak, bu birikimlerin paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için büyük bir fırsattır. Okulumuz, Avrupa Birliği projelerine katılarak öğrencilerimize farklı deneyimler kazandırmış ve tecrübelerini tüm okulla paylaşmalarını sağlamıştır. Öğrencilerimizin yabancı dil ve iletişim becerilerini geliştirecek, Avrupalılık bilinci elde etmeleri, kültürler arası etkileşimin ve dil çeşitliliğinin önemini kavramalarını sağlayacaktır" dedi.

Hollanda'da aldıkları 1 haftalık eğitimin ardından yaşadıklarını anlatan Boğazkale Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Pakize İrem Erol, 7/A sınıfı öğrencisi Berat Çırak, 6/A sınıfı öğrencileri Hasan Aşık ve Serdal Bektaş Hollanda’da yaşadıkları tecrübelerden bahsederek, “1 hafta boyunca çok güzel vakit geçirdik, çok eğlendik. Aileler bize Hollanda'yı gezdirdiler, bizlere hediyeler aldılar. Kanal turu yaptık, karides yedik, yengeç tutmayı öğrettiler ve yengeç yakaladık, balık tuttuk, müzeleri gezdik, Fok Balıları Rehabilitasyon Merkezine gittik, This is Holland'a gittik. This is Holland çok keyifliydi. Amsterdam'a gelenlerin mutlaka ziyarette bulunması gereken bir yer. Hollanda'dan en nefes kesici uçuşun ardından çok bilgilendirici bir sunum, kaçırılmaması gereken harika bir deneyim. Hollanda'yı tanımanın harika bir yolu. Mükemmel olanaklara sahip ve bize Hollanda hakkında çok iyi fikir verdi. Farklı bir uçuş deneyimi. Hollanda üzerinden uçuyorsun ve havayı, rüzgarı, yağmuru ve çiçeklerin kokusunu hissediyorsun. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklarda, adını bile duymadığımız Almere şehrindeydik. Okulda bizi çok güzel karşıladılar ve bizi çok güzel ağırladılar. Yabancı bir okulda Türk Bayrağının dalgalandığını görmek bizi o kadar mutlu etti ve gururlandırdı ki. Hollandalı arkadaşlarımızla birlikte derslere katıldık, hep beraber etkinlikler yaptık. Cuma akşamı evlerinde kaldığımız tüm ailelerle ve diğer ülkeden projeye katılan tüm öğrencilerle beraber yemek yedik. Türkiye’ye dönüş vakti geldiğinde, arkadaşlarımızla ve aileleriyle vedalaşırken çok üzüldük. Keşke imkan olsaydı biraz daha kalabilseydik. Hayatımızda hiçbir zaman unutamayacağımız ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağımız inanılmaz bir hafta geçirdik” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)