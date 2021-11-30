Boğazkale Kaymakamı gönülleri fethediyor
Boğazkale 30.11.2021, 00:03
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Boğazkale Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’yı dünyaya tanıtma adına büyük bir çabanın içine girerken, bir yandan da Boğazkale halkı ile, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için işbirliği ve dayanışma girişimlerini ihmal etmiyor.
Kaymakam Aydın, geçtiğimiz günlerde ilçede görev yapan 100 öğretmene Aşıkoğlu Otel’de yemek vererek, büyük takdir ve sempati topladı. Şömine başında buluşan öğretmenler, Kaymakam Aydın’a bu güzel jesti nedeniyle teşekkürlerini ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
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