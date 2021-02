Boğazkale Kaymakamı Altınöz de ayrılıyor

Bir süre önce Laçin Kaymakamı Emine Karataş’ın bu ilçeden ayrılarak Ankara’da kursa katılacağı açıklanmıştı. Boğazkale Kaymakamı Ali Cemal Altınöz de bir duyuru yaparak ilçeden ayıracağını belirtti.

107. Dönem Mülki İdare Amiri Ali Cemal Altınöz, Boğazkale Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu görüşlere yer verdi: “

Kıymetli Boğazkaleliler. Yaklaşık 6 aydır bu kadim topraklarda büyük bir heyecan ve onurla yürütmüş olduğum Boğazkale Kaymakamlığı vazifem Ankara'da katılacağım Kaymakamlık Kursu sebebiyle bugün sona ermiş bulunmaktadır.

Göreve başladığım ilk günden itibaren zorlu salgın şartları altında bizlere göstermiş olduğunuz teveccüh, anlayış, misafirperverlik ve işbirliği için her birinize şükranlarımı sunar, her nerede olursak kapımızın sizlere her daim açık olduğunu belirtmek isterim. Saygılarımla”

(Haber Merkezi)