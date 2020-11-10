Boğazkale'de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Ali Cemal Altınöz başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede vaka sayılarındaki artışın akraba ziyaretlerinden kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile market, manav, fırın gibi tüm özel işletmelere HES koduyla giriş zorunluluğunun getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Sosyal izolasyonu temin amacıyla akraba, misafir ziyaretleri, ev oturmaları gibi etkinliklerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca adli ve idari işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Hıfzıssıhha Meclisinin kararı, yaklaşık 4 bin nüfuslu ilçedeki cami ve belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyurularak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.