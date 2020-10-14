Boğazkale “çevreyolu” istiyor
Hitit uygarlığının başkenti, “paha biçilmez tarih hazinesi” Hattuşa’yı bağrında taşıyan Boğazkale ilçesi, önceki akşam feci bir kaza ile sarsıldı.
Boğazkale 14.10.2020, 21:14
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Boğazkaleliler, ağır araçların ve iş makinalarının ilçe merkezine girişlerinin öteden beri tehlike yarattığını, bu son kazanın da sorunun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirterek, ilgililere şu çağrıyı yapıyorlar:
“Boğazkale’nin önceden planlanmış çevreyolu, bir an önce gerçekleştirilmelidir. O zamana kadar da, ilçe girişine hız kesici önlemler alınmalıdır. Kapadokya, çevreyolu yapımı ile bu açıdan rahat nefes almıştır. Boğazkale’nin de kaza riskinden kurtarılması gerekir.”
(Haber Merkezi)
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