Boğazkale Belediye Başkanı Ocaklı’dan teşekkür

Başkan Ocaklı Milletvekili Ceylan’a ilçeye yapılması planlanan Antik Kentin etrafının aydınlatma projesi ve Boğazkale Göleti ile sulama tesisine desteği için teşekkür etti.

Ocaklı, Vahapoğlu ile de ilçeye yapılması planlanan projeler hakkında istişare ederek, ilçeye her konuda sağladığı destekleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

