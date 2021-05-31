Boğazkale Belediye Başkanı Ocaklı’dan teşekkür
MHP’li Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, ilçedeki projelere desteği için AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile MHP Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.
Boğazkale 31.05.2021, 23:24
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Başkan Ocaklı Milletvekili Ceylan’a ilçeye yapılması planlanan Antik Kentin etrafının aydınlatma projesi ve Boğazkale Göleti ile sulama tesisine desteği için teşekkür etti.
Ocaklı, Vahapoğlu ile de ilçeye yapılması planlanan projeler hakkında istişare ederek, ilçeye her konuda sağladığı destekleri için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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