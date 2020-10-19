“5 yılda yapılmayan 5 günde çözülmek üzere”

Tahtasız’ın Boğazkale İlçesi’ne bağlı Kadılıtürk ve Yeni Kadılı köylerinde 5 yıldır yaşanan su sorununu gündeme getirmesinin ardından Çorum Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasına cevap veren Tahtasız, adı geçen köylere günlük sadece yarım saat su verilebildiğini hatırlatarak, sorunun çözümü konusunda emek harcayan herkese teşekkür etti.

Tahtasız, açıklamasında şöyle dedi:

“Yerinde yaptığımız incelemelerde gündeme taşıdığımız Kadılıtürk ve Yeni Kadılı köylerimizin 5 yıldır yazları yaşadığı içme suyu sıkıntısının çözümü için Çorum Valiliği 16/10/2020 tarihli yazısıyla yerel basın kuruluşlarına cevap vermiştir. Yazıda köy muhtarları ile birlikte alt kodlardaki çeşmenin terfi edilmesinin planladığı, İl Özel İdaresi iş makinaları marifetiyle 09/10/2020 tarihi itibarı ile çalışmaya başlanıldığı ve yapılan çalışma ile 14/10/2020 tarih itibariyle tamamlandığı ve yaklaşık 1,5 litre/saniye su elde edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu suyun her iki köye terfi için proje çalışmalarına başlanıldığı, tamamlandığı takdirde uzun vadeli içme suyu sorununun çözüleceği bilgisi Valiliğimiz tarafından basına iletilmiştir.

CHP olarak projenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. 21. yüzyılda hiçbir köyümüzde içme su sorunu olmamalıdır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”