Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Zahir Ünlü vefat etti
Çorum’un Bayat İlçesi İshaklı köyü nüfusuna kayıtlı Zahir Ünlü vefat etti.
Bayat 30.05.2022, 19:04
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Bayat’ın Tepebayat Mahallesi sakinlerinden, Bekir Efendi’nin Mehmet'in oğlu Bekir Ünlü'nün eşi, İshaklı köyü sakinlerinden Ali Tatar'ın kızı, Yağız Tatar'ın kardeşi olan Zahir Ünlü önceki gün hayatını kaybetti.
Zahir Ünlü’nün cenazesi öğle namazını müteakip İshaklı Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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