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Yeniden Refah Partisi, Bayat’ta kongre yaptı

Yeniden Refah Partisi, Bayat İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş ve partililerin katıldığı kongrede Naci Demir İlçe Başkanı seçildi. Partililer, kongrenin ardından ilçede esnaf ziyaretleri yaptıktan sonra İskilip ilçesini de ziyaret etti. (Haber Merkezi)

Bayat 16.11.2020, 23:13
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Yeniden Refah Partisi, Bayat’ta kongre yaptı
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