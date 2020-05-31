Üzerine yıldırım düşen anne ve kızı ağır yaralandı

ÇORUM’un Bayat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan Nevin (38) ile kızı Alinda Soner (6) yaralandı. 

Bayat 31.05.2020, 01:18
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Üzerine yıldırım düşen anne ve kızı ağır yaralandı

Bayat ilçesi Kunduzlu köyü Karatepe mevkiiinde piknik yapan Gökmen, eşi Nevin ile kızları Alinda Soner'in bulunduğu alana yıldırım düştü. Olayda anne ve kızı ağır yaralandı. Aynı yerde piknik yapan sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu anne ve kızı özel araçlarla Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından anne ve kızı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Alinda Sonar, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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