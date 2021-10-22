Ünlü, gençlerle kahvaltıda buluştu

Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar ve Şehit Yakup Kozan Anadolu İmamhatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı, Türkiye Gençlik Vakfının organize ettiği, işadamı Erdal Küyük'ün katkılarıyla düzenlenen “Gençlik Kahvaltıda Buluşuyor” programı düzenlendi. (Haber Merkezi)

