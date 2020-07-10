Uğurludağ Belediye Başkanı Torun’dan, Başkan Ünlü’ye ziyaret

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yıldırım ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Osman Torun birlikte gerçekleştirdiği ziyarette ilçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun,İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yıldırım ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Osman Torun’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.