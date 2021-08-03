Türk Telekom’dan fiber internet dönüşümünü % 95’e yükseltecek

Türk Telekom’un fiber internet dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü dile getirilen ziyarette il genelindeki dönüşüm oranının yüzde 88’e ulaştığı ve yıl sonuna kadar fiberleşmenin yüzde 95 seviyesine çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Ziyarette Çorum’un Bayat ilçesinde fiberleşme oranının Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 100 oranına ulaşılacağı bilgisi de ifade edildi.

Ayrıca Bayat ilçesinde altyapısı olmayan binalarla ilgili proje çalışmalarının devam ettiği ve akabinde altyapı çalışmalarına başlanacağı vurgulandı.

Türk Telekom İl Müdürü Töre, “FiberkenTT projesi sayesinde; Bayatlı hemşerilerimizin daha yüksek hızlarda ( 100 Mbps’e kadar) ve daha kaliteli internet hizmeti, IP tabanlı teknolojiler üzerinden telefon hizmeti, televizyon keyfinizi katlayacak teknolojik özellikleri ile IPTV vb. hizmetlerden yararlanabilecek” diye konuştu.

(Özlem KOŞA)

