Sunat’a Bayat’ta sıcak karşılama

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'un Bayat İlçesi'nde pazar ziyareti gerçekleştirdi. Çorum'un fahri milletvekili olarak bilinen ve ilimizin sorunlarını sık sık TBMM’de dile getiren Şenol Sunat Bayat'ta sıcak bir şekilde karşılandı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı başta olmak üzere parti teşkilat yöneticilerinin eşlik ettiği Şenol Sunat, Çorum'un sorunlarını sık sık dile getirmesi nedeni ile Bayatlıların gönlünde de iyi bir yer edindiğini ortaya koydu. Bayat’ta pazar ziyareti yapan Şenol Sunat büyük ilgi gördü.

Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinleyen Şenol Sunat, vatandaşlar tarafından sıcak karşılandı. (Volkan SINAYUÇ)