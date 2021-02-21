Kız öğrencileri kucağına oturttuğu iddia edilen öğretmene 16 yıl hapis

Sınıf öğretmeni olan E.E.B’nin, bazı kız öğrencilerini derste kitap okuma bahanesiyle kucağına oturtarak cinsel istismar suçu işlediği öne sürüldü. Mahkeme, mağdurların ifadelerine ve diğer kanıtlara dayanarak, öğretmeni 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 2 yıl önce Bayat İlçesinde meydana geldi. İddialara göre, E.E.B’nin öğrencilerinden ikisi yaşadıklarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucu E.E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından o dönem sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianame sonrası dava 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

E.E.B, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.E.B, “Ben böyle bir şey yapmadım. Kız çocuklarını kucağıma oturtarak kitap okutmadım. Elle herhangi bir harekette bulunmadım. Zaten sınıfta 20 öğrencim vardı. Bu olayı düşünmem bile mümkün değil, N.O, isimli öğrencimin söylediklerini asla kabul etmiyorum. Ben 20 yıllık öğretmenim. Neden böyle bir girişimde bulunuldu onu bile anlayamıyorum. Ben bir öğretmenim. Ayrıca öğrencilerimin başını okşamak, sırtlarını sıvazlamak gibi davranışlarım olmuştur. Bunlar da çocuklara sevildiklerini göstermek için yaptığım davranışlardır. Bu haksız ithamlar nedeniyle çok üzgünüm. Üzerime atılan suçlamaları asla kabul etmiyorum. ” diyerek kendisini savunmuştu.

Dava sürerken çok sayıda öğretmen ve öğrenci de tanık olarak dinlendi. Önceki gün ise karar duruşması gerçekleştirildi. E.E.B, suçlamaları bir kez daha kabul etmedi. E.E.B,15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E.E.B, duruşma salonunda tutuklanıp cezaevine gönderildi. (Haber Merkezi)