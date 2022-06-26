Jandarma, Bayat’ta KADES’i tanıttı
Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda Bayat’ın Kuruçay köyünde ikamet eden yurttaşlara bilgi verildi.
Bayat 26.06.2022, 18:05
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Yurttaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES (Kadın Acil Destek) Uygulamasının önemi anlatılırken, uygulamanın yüklenmesi ve kullanılması konusunda kadın yurttaşlar bilgilendirildi.
“Şiddete Sıfır Tolerans” prensibiyle, şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarmanın 7/24 görevde olduğu vatandaşlara hatırlatıldı. (Haber Merkezi)
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