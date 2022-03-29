Gür’e Bayat’ta sıcak karşılama

Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşunun başındaki isim olan Recep Gür, ekibiyle birlikte ÇESOB’un Olağan Genel Kurulu’na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gür ve Ekibi dün de Bayat Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını ziyaret ederek, Oda Başkanı Serdar Şahin ile görüştü.

Burada Bayatlı esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Gür’e Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Kargı Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti.

Ziyarette konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere 40 odayla Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Gür, Birliklerinin kapısının bundan önce olduğu gibi bundan sonrada herkese açık olduğunu ifade ederek, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu kaydetti.

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar arasında birlik ve beraberlik yönünden Türkiye’ye örnek gösterilebileceğini ifade eden Gür, Çorumlu esnaf odası başkanlarının da bu birliktelikte önemli görev üstlendiğinin altını çizdi.

Bu birlikteliğin yeni dönemde de devam etmesini istediklerini vurgulayan Gür, Bayat’ta kendilerine gösterdikleri sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı Bayat Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahin ve Oda yöneticilerine teşekkür etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Serdar Şahin ve Oda yöneticileri ise, Birlik Başkanlığı seçimlerinde Recep Gür ve Ekibine başarılar dilediler.