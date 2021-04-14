Fırınlara fiyat ve gramaj denetimi

Bayat Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini yaptı. Denetimlerde ruhsat, evrak, temizlik ve hijyen konularında da kontrollerde bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan-ı Şerif ayında gıda güvenliği ve sağlığımız için Belediye Zabıta Amirliği ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki fırınlarda ramazan pideleri için gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimler aralıksız devam edecek” dedi.

(Haber Merkezi)

