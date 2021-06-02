CHP Bayat Kadın Kolları, seçim için hazırlıklarını sürdürüyor

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Bayat İlçesini ziyaret etti. Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır ve parti yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Tahtasız, Kadın Kolları’nın yaptığı ve yapacağı çalışmaları değerlendirdi.

Tahtasız, olası bir seçim için hazırlıklı olunmasını isteyerek, kadın kollarının çalışmalarının partinin başarısında oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Tahtasız’a Bayat ziyareti sırasında; İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ve Kadın Kolları yöneticileri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

