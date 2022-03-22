Bayat’ta Ramazan öncesinde denetim

Bayat Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada gıda ürünleri satan işyerlerine yönelik denetimlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada: “Halkımızın sağlığı için denetimlerimize rutin olarak devam edeceğiz” denildi.

(Ömür SOYTEMİZ)