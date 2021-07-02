Bayat’ta Kurban Bayramı temizliği

Bayat Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bayramın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarında ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Bayat İlçesi Yatukcu Mahallesi sınırlarında bulunan Hayvan Pazarı civarında yoğun bir temizlik gerçekleştirildi. Canlı hayvan alım ve satım faaliyetlerinin yapıldığı alanda bakım ve onarım çalışmaları yapılarak Kurban Bayramı’na hazır hale getirildi.

Bayat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Çevre ve halkımızın sağlığı için ilçe genelinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ALO 153 Zabıta hattına bildirerek bizlere yardımcı olabilirler” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

