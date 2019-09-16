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Bayat’ta kaza: 8 kişi yaralandı

Bayat’ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bayat’ta kaza: 8 kişi yaralandı

Bayat’ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:05
Bayat’ta kaza: 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Pazar günü 17.40 sıralarında Çankırı-İskilip yolu Hacıbayram Köyü mevkiinde

21 yaşındaki H.Ç.’nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen 50 yaşındaki A.Ü. (1969-E) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak N.Ç.(11), N.Ç.(15), S.Ç.(42), O.S.(20), R.Ö.(29) ve B. U. (24) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandılar.

Yaralılar, Bayat Devlet Hastanesi ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Haber Merkezi)

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