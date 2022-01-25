Bayat’ta karla sıkı mücadele

Bayat Belediyesi ekipleri üç gündür aralıksız yağan karın ilk yağdığı andan itibaren cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, çalışmalarda sıkıntı bulunmadığını, ekiplerin karla mücadelede sıkı bir çalışma örneği sergilediğini belirtti.

Bayat Belediye Başkanı Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Ekiplerimiz kar yağmaya başladığı andan itibaren 7/24 sahada kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Halkımızın mağdur olmaması için ilçemizin dört bir tarafında kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor”



(Aliye ÖNCEL)

