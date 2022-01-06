Bayat’ta Gençlik buluşması
Çorum’un Bayat Belediyesi tarafından “Gençlik Buluşması” etkinliği düzenlendi.
Gençlik Buluşması’na Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Daire Amirleri, Muhtarlar, Belediye Meclis Üyeleri ve Yüksekokul öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencilerle soru cevap şeklinde sohbet ve söyleşi yapıldı. Yüksekokul öğrencilerinin talep ve istekleri dinlendi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü etkinlikte yaptığı konuşmasında; “Gençlerimizle buluşma günleri düzenleyerek onları anlamaya, sıkıntılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Buradan yüksekokul öğrencilerimize birde müjdemiz olacak, misafirhane ücretlerini 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar sabit tutarak zam yapmıyoruz. BAYSAN A.Ş. Başkanımız Hüseyin Sağdıç’ta öğrencilerimize 60,00 TL olan Ankara biletini 40,00 TL yapma sözü verdi. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.
(Haber Merkezi)
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