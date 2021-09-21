Bayat’ta eğitim öğretim hakkında istişare toplantısı

Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere akıllı kalem seti, boyama kitabı ve kuru boya kalemi hediye ettiler. Ziyaretlerinde son olarak Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen ilköğretim haftası etkinliklerine katıldılar.

Programla ilgili Başkan Ünlü yapmış olduğu açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Belediyemiz olarak eğitim ve öğretime desteğimiz devam ediyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının da velilerimize, öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor; sağlık, mutluluk ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

