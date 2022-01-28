Bayat’ta diyaliz hastalarına ziyaret

Bayat Belediyesi yetkilileri, ilçe merkezinde bulunan diyaliz hastalarını ziyaret etti.

İlçede kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı diyaliz hizmetlerinde bir aksaklık yaşanmaması için vatandaşların istekleri dinlenirken, belediyeye 7/24 ulaşabilecekleri telefon numaraları teslim edildi. (Haber Merkezi)

