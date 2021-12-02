Bayat’ta can dostlara destek
Bayat 02.12.2021, 19:21
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Çorum’un Bayat Belediyesi ilçe halkına hizmetleri ile dikkat çekerken, sokak hayvanlarına yaptığı çalışmalarla da takdir topluyor.
Bayat Belediyesi görevlileri ilçede bulunan sokak hayvanlarının besleme ve bakımlarını düzenli olarak yapıyor.
Bayat Belediyesi tarafından yapılan besleme aparatları ekipler tarafından devamlı kontrol edilerek sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları sürekli karşılanıyor.
Belediye Başkanı Ekrem Ünlü vatandaşlara hizmetlerini sürdürürken, can dostları da ihmal etmediklerini vurguladı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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