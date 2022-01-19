Bayat’ta atıl alanları üretime kazandırılıyor

Bayat Belediyesi, atıl durumda bulunan eski katı atık toplama alanını tarıma kazandırıyor.

Her karış toprağı üretime kazandırmak için atıl alanları ekerek üretime kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Bugüne kadar 500 bin metrekare arazimizi tarıma kazandırdık. İlk etapta arpa ve buğday ekimini gerçekleştirdik. Bahar aylarında da ayçiçeği ekerek ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Üretken Belediye olmaya devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

