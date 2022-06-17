Bayat’ta arpalar hasada hazır

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmedik alan bırakılmasın’ talimatı doğrultusunda harekete geçtik ve atıl durumda bulunan 500 dönüm araziyi tarıma kazandırdık. Üreten ve üretken belediye olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli mahsüller diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

