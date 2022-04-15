Bayat’ta 300 aileye yardım
Bayat Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolilerini, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Bayat 15.04.2022, 12:38 15.04.2022, 13:39
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Bayat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Belediye Başkanımız Ekrem Ünlü, Belediye Meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte dağıtıma başladık. Muhtarlarımızla birlikte tespit ettiğimiz 300 ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerini ulaştırıp, ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kolilerin hazırlanmasında katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)
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