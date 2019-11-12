Bayat’ta 150 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de Bayat’ta 150 fidanın dikimi yapıldı.

Fidanlar, Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile ilçe Kapalı Spor Salonu çevresine dikildi.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü; gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “11 milyon fidan dikimi” etkinliğini Bayat’ta da başlattıklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)