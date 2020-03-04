Bayatlılardan “Bahar Kalkanı Harekatı”na destek yürüyüşü

Yürüyüşe Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Merkez Camiinde ikindi namazından önce Mevlidi Şerif okutulması ile başlayan program, Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı’nda Bayat İlçe Müftüsü Mehmet Kapucu’nun duası ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık dev Türk Bayrakları ile “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Her Şey Vatan İçin”, “Ya Allah Bismillah Allah-ü Ekber” sloganları atarak Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşteki birlik beraberliğin güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek katılımcılara teşekkür eden Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü; “Her daim birlik beraberlik içerisinde olalım. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Kahraman askerimize başarılar nasip etsin” diye konuştu.

Etkinlik burada şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklerimizin isimlerinin okunmasının ardından yapılan dualar ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)