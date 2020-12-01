Bayat’a 5.2 milyon liralık enerji yatırımı
Bayat Belediyesi’ne ait 5.2 milyon lira bedel ile ihalesi yapılan Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi yapım çalışmaları başladı.
Bayat 01.12.2020, 22:43
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Bayat Belediyesi’ne aylık 200 bir liralık ekonomik katkı sağlanmasının beklendiği GES projesi ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Bu proje sayesinde artık kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. İlçemize büyük bir katkı sağlayacak olan projeler yapmaya devam ediyoruz. ‘Bayat’ta Hayat Var’ olarak başlamış olduğumuz hizmetlerimize, ‘Bayat’ta Hizmet Var’ olarak devam ediyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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