Bayat Ovası'nda 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu

Geçen yıl en az yağış alan illerin başında gelen Çorum'da yaşanan tarımsal kuraklık, ekili arazileri olumsuz etkilemeye başladı. 390 bin dönüm araziden oluşan Bayat Ovası’nın 250 bin dönümlük kısmında kuraklık yaşanırken arazilerde verim oranı da düştü. Tarımsal faaliyetler kırmızı alarm vermeye başlarken, kuraklıktan etkilenen arazilerin yüzde 80’i ise kurudu. Ekonomiye tarımsal üretimde yıllık 4 milyar TL’lik katkı sunan ilde, kuraklık çiftçileri kara kara düşünmeye başladı.

“250 bin dönüm arazide kuraklık yaşıyoruz”

Yaşanan durum ile ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, 250 bin dönüm arazinde verim oranının şu anda yüzde 20 seviyesinde olduğunu, geriye kalan yüzde 80’lik bölümün ise kuruduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, bu konuda destek beklediklerini de kaydetti.