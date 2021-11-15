Bayat Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor
Çorum’un Bayat ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinin kafeterya bölümünün inşası hızla devam ediyor.
Bayat 15.11.2021, 19:57
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Bayat Millet Bahçesi’nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağı belirtilirken, millet bahçesi her yaştan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacağı dile getirildi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü millet bahçesinin kafeterya ve park bölümün yapımını inceleyerek; “Yeşil kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize doğru hızla ilerliyoruz. Halkımızın iyi ve kaliteli zaman geçirmesi için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
(Uğur GÖRKEM)
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