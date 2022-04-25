Bayat esnafının sorunları görüşüldü

Sorunların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurulacağını dile getiren Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere de bir düzen getirileceğini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanacağını anlattı.

CHP iktidarında esnafın çektiği kredilerin faizini tamamen sileceklerini ve anaparayı da yeniden yapılandıracaklarını açıklayan Tahtasız, esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceklerini, ticaret erbabına kapsamlı bir sicil affı getireceklerini, esnaf destekleri sigortası fonu kuracaklarını, kira stopajını kaldıracaklarını, küçük esnafı koruyacaklarını, haksız rekabeti önleyeceklerini bildirdi.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; İlçe Başkanı Metin Hıdır, İl Başkan Yardımcıları; Ferda Suiçmez, Duran Arslan, Ali Bükücü, Celal Uysal, Ümit Er, Burhan Erdem ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

(Haber Merkezi)

