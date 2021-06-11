Bayat ekmekler sokak hayvanları için toplanıyor

Belediye ilçenin bazı bölgelerine yerleştirdiği kutularla hayvanlar için bayat ekmek toplayacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını ifade ederek, vatandaşlardan bayat ekmeklerini bu toplama kutularına bırakarak destek vermelerini istedi.

(Haber Merkezi)

