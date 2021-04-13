Bayat Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Mustafa Kalın, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Şeyda Çimen, i Bayat ilçesinde bulunan sokak hayvanları besleme ünitelerini ve besleme noktasında incelemelerde bulundular.



Bayat’ta beslenme üniteleri ve besleme noktasında yapılan çalışmalar hakkında Çorum Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Mustafa Kalın, Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Şeyda Çimen’e bilgi veren Başkan Ünlü, “Bayat Belediyesi’nin insan ve çevre sağlığını benimseyerek ilçede sahipsiz ve başıboş gezen köpekler için yapılan besleme noktası çevre ve hayvan sağlığına önemli bir katkı sağladığını belirtti. İlçede başıboş gezen sahipsiz ve terk edilen hayvanlar yıllardır bir sorun haline geldiğini, bizde sorunun çözüm noktasında besleme noktası yaptık. Öncelikle başıboş gezen, sahipsiz ve terk edilen köpekleri personelimizce toplatarak besleme noktasına getiriyor, beslemelerini ve tedavilerini yaptıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. İnsanın merhametine muhtaç her canlıya sahip çıkmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmalarının devam ettiğini de belirten Ünlü, 300’e yakın sokak hayvanını daha kısırlaştıracaklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)