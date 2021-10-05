Bayat Belediyesi kullandığı elektriği üretiyor

Çorum'un Bayat Belediyesi tarafından güneş enerjisi sistemlerine yapılan yatırım yüzleri güldürüyor.

Güneş panellerinin yer aldığı alanı ziyaret eden Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Güneş enerjisi santralini ziyaret ettik. Eylül ayı elektrik üretimimiz 236. Bin TL halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

