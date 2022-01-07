Bayat Belediyesi itfaiye değerlendirme toplantısı
Bayat 07.01.2022, 19:24
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Çorum'un Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliğinde Durum ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü, İtfaiye amirliğinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği personeli katılımı ile durum ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Bayat Belediye Başkanı Ünlü toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Amacımız; teşkilat içi koordinasyonu sağlamak ve motivasyonu arttırmak; Ayrıca geçen aylara göre İtfaiye Amirliğimiz ile ilgili genel durum değerlendirmemizi yaparak görüş alışverişinde bulunmaktır. Personelimize ilçemizde meydana gelen afetlerle ilgili göstermiş oldukları gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.
(Haber Merkezi)
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