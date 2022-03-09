Bayat Belediye Başkanı Ünlü’den kadınlara çiçek
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kadın personelin gününü kutladı.
Bayat 09.03.2022, 23:05
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Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü ve beraberindeki heyet İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün kadın personeline karanfil hediye etti.
Kadınların toplumun mimarları olduğunu belirten Bayat Belediye Başkanı Ünlü, “Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Bölgemizdeki kadın istihdamının artmasını ve kadınların daha iyi şartlarda çalışmalarını her şeyden fazla önemsiyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde de emek veren ve üreten kadınlarımızı tebrik ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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