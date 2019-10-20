Bayat, Barış Pınarı için kenetlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de oluşturulmak istediği terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla Bayat Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve Bayat halkıyla devletin ve ordunun yanında olduğunu göstermek amacıyla Cuma namazı çıkışında Cumhuriyet Meydanında destek mitingi düzenlendi.

Kura’nı Kerim Tilaveti ile başlayan program Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün konuşmasıyla devam etti.

Ünlü, “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır” diyerek, açıklamasında şunları vurguladı:

“Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

İlçe Müftüsü Mehmet Kapucu’nun yapmış olduğu dua ile program sona erdi. (Haber Merkezi)