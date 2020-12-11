Başkan Ünlü’den teşekkür

Başkan Ekrem Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tamamlanan Kunduzlu Barajımızdaki 2,5 milyon m³ suyu, 8 Aralık 2020 tarihinde İller Bankası A.Ş. tarafından ihalesi yapılan Kunduzlu İçme Suyu Arıtma ve İsale Hattını ile Millet Bahçemizi halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Ünlü konuyla ilgili mesajında “Kunduzlu Barajımızın yapılmasında ve Millet Bahçemizin yapımına sağlanan ödenekte, bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya,’ya Vidanjörümüze kanal açma aparatı için 200.000,00 TL ödenek tahsis ettiren Milletvekilimiz Erol Kavuncu'ya, emeği geçen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya bu ödenekleri ilçemize tahsis eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Bayat halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)