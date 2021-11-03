Ahmet Emin Üngör vefat etti
Bayat 03.11.2021, 17:18
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Çorumlu işadamı Ahmet Emin Üngör, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çorum'un Bayat ilçesinin tanınan isimlerinden işadamı Ahmet Emin Üngör, İstanbul’da yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti.
Üngörler Petrol sahibi Üngör, bir süredir İstanbul'da koronavirüs (Covid-19) tedavisi görüyordu. Çorumlu işadamı Üngör İstanbul’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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