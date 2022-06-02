Tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alaca 02.06.2022, 20:12
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Günhan Mahallesi 6. Sokak'ta Fatih M.’ye ait tek katlı evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(AA)
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