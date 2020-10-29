“Sulama ücretleri iptal edildi”

Yargı mercilerinin Alaca çiftçisini haklı bulduğunu ve açılan davaların kazanıldığını söyleyen Çağlayan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu konuda dava açan kişiler hakkında 2019 yılı sulama ücretleri iptal edilmiştir. Ancak henüz davasını açmayan kişiler hakkında bir iptal durumu gerçekleşmemiş olup kişilerin bireysel anlamda davalarını açmaları gerekmektedir.

Bahsi geçen kararlarda özetle; sulama ücretlerine temel teşkil eden, ekilip biçilen arazinin tespiti işlemi neticesinde hazırlanan mesaha cetvellerinin usulüne uygun hazırlanmadığı, köy ihtiyar heyetinin imzasını taşıması gerekmesine rağmen bu yönde bir imzalama işleminin bulunmadığı, usulüne uygun askıya çıkarılmadığı ve itiraz prosedürünün gerektiği gibi işletilmediği ifade edilmiştir. Bununla birlikte tahakkuk cetvelleri düzenlenmemiş, ödemeye çağrı bildirimi ise gönderilmemiştir. Bu sebeplerle borçlandırma işlemi yasada belirtilen şekle aykırı olarak DSİ’nin tek taraflı iradesiyle gerçekleştiğinden gönderilen ödeme emirlerinin iptali gerekmiştir.” (Haber Merkezi)