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Sezon açıldı, çiftçi memnun

Çorum’un Alaca ilçesinde 2019 yılı hububat sezonu Alaca Ticaret Borsası’nın satışlarıyla açıldı. Hasattan çiftçiler, işçiler ve satıcılar memnun.

Sezon açıldı, çiftçi memnun

Çorum’un Alaca ilçesinde 2019 yılı hububat sezonu Alaca Ticaret Borsası’nın satışlarıyla açıldı. Hasattan çiftçiler, işçiler ve satıcılar memnun.

30 Temmuz 2019 Salı 00:06
Sezon açıldı, çiftçi memnun

Hasat döneminin girmesiyle birlikte çiftçiler ilk önce arpalarını daha sonra da buğdaylarını biçtirmeye başladı. Dökümün geçen yıla oranla yüzde 50 artış sağlandığı bilgisini veren çiftçiler hasattan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Hasadı yapılan hububatların Alaca Ticaret Borsası’nda analiz ve değer ölçüleri hijyenik bir ortamda alınarak daha sonra elektronik imkanlarla ekranlara yansıtılarak tüccarların ihalesine sunuluyor. Yapılan açık arttırma ile arpa ve buğdaylar değerinde satılarak alım ve satım işlemleri gerçekleşiyor.

(Haber Merkezi)

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