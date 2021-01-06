Sendikacı Zihni Canbaz koronavirüs kurbanı
Türk Büro Sen Alaca İlçe Temsilcisi Zihni Canbaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Alaca 06.01.2021, 20:00
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Çorum’un Alaca İlçesi Mal Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Zihni Canbaz, bir süre önce koronavirüs salgınına yakalandı. 10 gündür de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Zihni Canbaz, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
59 yaşındaki Zihni Canbaz’ın cenazesi Çorum’dan Alaca’ya götürüldü ve ilçe mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Büro Sen camiasına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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