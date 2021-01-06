Son Dakika

Sendikacı Zihni Canbaz koronavirüs kurbanı

Türk Büro Sen Alaca İlçe Temsilcisi Zihni Canbaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Alaca 06.01.2021, 20:00
23
Sendikacı Zihni Canbaz koronavirüs kurbanı

Çorum’un Alaca İlçesi Mal Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Zihni Canbaz, bir süre önce koronavirüs salgınına yakalandı. 10 gündür de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Zihni Canbaz, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

59 yaşındaki Zihni Canbaz’ın cenazesi Çorum’dan Alaca’ya götürüldü ve ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Büro Sen camiasına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:51
İkindi 15:14
Akşam 17:35
Yatsı 19:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@