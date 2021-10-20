Öğrenci yurduna tam not verdiler

Ziyarete Alaca Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ilçe Başkanı Kadir Şimşek, Genç Memur-Sen Başkanı İslam Şimşek ve Diyanet-Sen Başkanı Veyis Yağlı katıldı.

Alaca Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ilçe Başkanı Kadir Şimşek, Genç Memur-Sen Başkanı İslam Şimşek ve Diyanet-Sen Başkanı Veyis Yağlı, "Ziyarette, idarecilerimizin büyük bir azim, fedakarlık ve çalışma azimlerine şahit olduk. Devletimizin geleceğimizin teminatı gençlerimize sağladığı adeta beş yıldızlı otel konforuna ve hizmetine şahit olduk. Banyosu, tuvaleti, dolabı, ders çalışma masası içinde 4 kişilik odaları, yemekhanesi, kafeteryası, kantini, mescidi, konferans salonuna kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü, yüksekokulun hemen yanında çok güzel bir yaşam alanı hayata geçirilmiş. Kız ve erkek yurdu olarak, müracaat eden tüm öğrencilere barınma imkanı sunulan ve inşaatı yeni biten yurdun eğitim öğretime hazır hale gelmesinde büyük emek harcayan yurt müdür vekili Yasin Koçak ve müdür yardımcısı Salih Sever beylere Alaca Memur-Sen teşkilatı olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle KYK personeline ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının ve yeni yurtlarının hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde açıklama yaptılar.

(Uğur GÖRKEM)

