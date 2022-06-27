Metil alkol alan 2 kişi yoğun bakımda
Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 2 kişi yoğun bakıma alındı.
Alaca 27.06.2022, 22:59
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Alaca ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan M.D.(46) ve O.Y. (42), hayati tehlikeleri bulunması nedeni ile Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilinçleri kapalı olduğu öğrenilen iki kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği, tedavilerinin yoğun bakım servisinde yapılacağı öğrenildi.
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