Metil alkol alan 2 kişi yoğun bakımda

Alaca ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan M.D.(46) ve O.Y. (42), hayati tehlikeleri bulunması nedeni ile Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilinçleri kapalı olduğu öğrenilen iki kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği, tedavilerinin yoğun bakım servisinde yapılacağı öğrenildi.